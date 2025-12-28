■サービス開示時から続く「POP受信」Googleが2026年1月でPOP受信を終了する。このニュースを聞いて、大慌てでGmailの設定を変更している人も多いだろう。一方で「POP？なんだそれ」「Gmailは使っているけど、POPなんて意識したことない」とスルーした人も多いはずだ。POP受信はGmail以外のメールをGmailで受信し同じ画面上で処理できる仕組み。つまり、これまで利用していない人には何の関係もない。しかし、このGoogleの仕様変