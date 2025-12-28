演歌歌手の坂本冬美（５８）が２８日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の初日リハーサルを終えて取材に応じた。３７回目の出場を重ね、１０回目の「夜桜お七」を歌唱する。１０回目の歌唱だが「何回目かの時の紅白で、夜桜の歌詞を間違ったというトラウマが実はありまして。ですから、緊張感が常にあるんです」と毎回緊張すると明かした。本番のステージでは真っ赤な振袖を着る予定で「かなり頑張っ