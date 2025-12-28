ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）が２８日、所属事務所「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトなどで結婚したことを発表した。関係者によると、相手は元女優の一般女性。元日にグループ名の改名を発表し、年末に結婚を電撃発表するビッグニュース続きの一年となった。独身を貫いてきた光一だったがこの日、同サイトで「私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支