DOMOTOの堂本光一（46）が28日、結婚を発表した。今年に入り、STARTOENTERTAINMENT所属のデビュー済みタレントとしては、WEST.の桐山照史（36）、SUPEREIGHTの大倉忠義（40）、村上信五（43）、WEST.の神山智洋（32）に続き5人目のゴールインとなった。今年1月3日、元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さんとの結婚発表で世間を驚かせた桐山が口火を切ると、2月24日には大倉が一般女性との結婚と、お相手の妊娠を公表。