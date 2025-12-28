ランジェリーやドレス通販を展開するdazzyより、インフルエンサー兼起業家として支持を集めるてんちむ(橋本甜歌)プロデュースのランジェリーブランド「QQZ(クイーンズ)」が2025年11月27日(木)19時にローンチされました。「下着の借りはブラで返す！」という印象的な言葉から始まったQQZは、可愛さと機能性を両立した、今を生きる女性のための新ランジェリー。日常も特別な日も、自分ら