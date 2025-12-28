◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)大会開会式で、専大北上(岩手代表)の主将・吉池晃大選手が選手宣誓を行いました。全選手の代表としてマイクの前に立った吉池主将。「私たち選手一同は、日々の努力の成果を発揮し、フェアプレーの精神を忘れず、これまで支えてきてくれた監督・コーチ・家族や仲間への感謝の気持ちを胸に、それぞれの目標のために、諦めずに戦い続けます」と宣誓します。続けて