ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç½¾¶È°÷¤é15¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÏÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¼Ö¤Ç¿¯Æþ¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ »¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç28Æü¸áÁ°¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿38ºÐ¤ÎÃË¤Ï¡¢26Æü¸á¸å4»þº¢¡¢»°Åç»Ô¤Î²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì¤Ç¡¢28ºÐ¤ÎÃËÀ­½¾¶È°÷¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¹©¾ì¤Î½¾¶È°÷¤é15¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢