DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢°ìÈÌ½÷À­¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁêÊý¤ÎÆ²ËÜ¹ä¡Ê46¡Ë¤â24Ç¯1·î¤Ë¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ëº§È¯É½¤Ïº£Ç¯¤Ç5¿ÍÌÜ¡£1·î¤ËWEST¡¥¶Í»³¾È»Ë¡Ê36¡Ë¤¬¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤È¡¢2·î¤Ë¤ÏSUPER EIGHTÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤¬°ìÈÌ½÷À­¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£10·î¤Ë¤ÏS