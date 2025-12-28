Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢²þÂ¤¤·¤¿¼Ö¤ÇÃËÀ­2¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿¤È¤·¤Æ28ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï´í¸±¤Ê¡È¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¡É¤Î±¿Å¾¤ò¸í¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àîºê»ÔÀîºê¶è¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦ÃÛÃÏÅ·¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£ÃÛÃÏÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤­¤Î¤¦¡Ê27Æü¡Ë¸áÁ°2»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÂçÅÄ¶èÅì³¤¤ÎÏ©¾å¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²þÂ¤¤·¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ÇÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢19ºÐ¤ÎÃËÀ­2¿Í¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿