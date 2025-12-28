◇第105回全国高校ラグビー1回戦光泉カトリック106―3山形中央（2025年12月28日花園）7大会連続15回目出場の光泉カトリック（滋賀）が、3大会連続31回目出場の山形中央（山形）を圧倒し、初戦を突破した。「地元開催の国スポでつけた自信を、花園でも発揮して、ベスト8を目指していく」と薬師寺利弥監督も気合を入れて花園に乗り込んだ。2月の近畿大会では関西学院に1回戦で敗れたが、そこから強化を続けてきた。地元・