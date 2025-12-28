Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤¬·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢STARTO ENTERTAINMENT ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Æ²ËÜ¸÷°ì ¡Û·ëº§¤òÈ¯É½¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»