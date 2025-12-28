【プロレス蔵出写真館】?地獄の墓掘人?ローラン・ボックが１２月１９日に死去した（享年８１）。９月に自伝「ローラン・ボック欧州最強プロレスラー、人生の軌跡」が著され、クラウドファンディングで募った４００万円で翻訳本も出版された。４７年も前の試合、１９７８年（昭和５３年）１１月２５日に西ドイツ（当時）・シュツットガルト・キーレスバーグで行われたアントニオ猪木戦が?シュツットガルトの惨劇?として、オール