【平成球界裏面史近鉄編１３６】平成１３年（２００１年）９月２６日、近鉄がマジック１とリーグ優勝にリーチをかけてオリックス戦（大阪ドーム）に臨んだ。この試合で北川博敏の野球人生が変わる。展開は９回裏の最後の攻撃を前に近鉄が３点ビハインド。マウンドには８回途中から上がっていた守護神・大久保勝信がいた。先頭打者の６番・吉岡雄二は２球目を左前打として無死一塁。次打者は７回に代打本塁打を記録していた７番