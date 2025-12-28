¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡Êc¡ËSANKEI 2025Ç¯¶¥ÇÏ¤ÎÁí·è»»¥°¥é¥ó¥×¥ìー¥¹ Âè70²óÍ­ÇÏµ­Ç°¡ÊGI 2,500¥áー¥È¥ë ¼Ç¡¦±¦¡Ë¤¬28Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ º£Ç¯¤ÏGIÇÏ¤¬6Æ¬¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼ÂÎÏÇìÃç¡£¤µ¤é¤ËGI¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÏ¤¿¤Á¤Ë¤â¸«¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢¤É¤ÎÇÏ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£ ¤½¤ó¤Êº£Ç¯¤ÎÍ­ÇÏµ­Ç°¡¢¼çÌò¤òÄ¥¤ë¤Î¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤À¡£ ¥Ç¥Ó¥åー´Ö¤â¤Ê¤¤2ºÐ»þ¤«¤é¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¤Ç²´ÇÏ¤òÀ©°µ¤·¤¿¾ï¼±ÇË¤ê¤Î½÷