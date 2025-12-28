◆バドミントン全日本総合選手権第４日（２８日、京王アリーナ東京）女子シングルスの準々決勝が行われ、昨年大会で初優勝を飾った宮崎友花（ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ）が、古川佳奈（岐阜Ｂｌｕｖｉｃ）と対戦し、２１―１３、２１―１６のストレートで下した。「最初から自分のスピードも出ていたので、相手よりも先に仕掛けることができた」と２９日の準決勝進出を喜んだ。４日目からアリーナ部分に観客席が設置された。昨