ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）が２８日、所属事務所「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトなどで結婚したことを発表した。関係者によると、相手は元女優の一般女性。デュオとして活動してきた堂本剛は２４年に結婚しており、そろって既婚者となった。光一は同サイトで「私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させてい