Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬¡¢¤­¤ç¤¦Åìµþ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤·¡¢ÉÙ»³¸©ÂåÉ½¤ÎÉÙ»³Âè°ì¹â¹»¤¬³«²ñ¼°¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢ Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤Î·²ÇÏ¸©ÂåÉ½¡¦Á°¶¶°é±Ñ¹â¹»¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î48ÂåÉ½¤¬ËÌ¤«¤é½ç¤ËÆþ¾ì¹Ô¿Ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê35²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡¢ÉÙ»³¸©35¹»¤ÎÂåÉ½¡¢ÉÙ»³Âè°ì¹â¹»¤Ï18ÈÖÌÜ¤ËÆþ¾ì¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Æ²¡¹¤ÎÆþ¾ì¹Ô¿Ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ï¤­