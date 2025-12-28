¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï12·î16Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÇ»¸ü¥·¥ç¥³¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ç¼¡È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£Ì£¤â¿©´¶¤â¥Á¥ç¥³¤À¤é¤±¤Î¥Ñ¥ó¤ä¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ê¤ÉÁ´4ÉÊ´¨¤¤Åß¤ÏÇ»¸ü¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë´Å¤µ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Á¥ç¥³¥Û¥¤¥Ã¥×¤È¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¤«¤±¤¿¥Á¥ç¥³¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤·¤ê½Å¤¯¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³À¸ÃÏ¤Î¿©´¶¤È¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¡Ö¥¶¥¯¤Ã¤ÈÇ»¸ü¥·