2025年11月28日、山形地裁酒田支部で出された一つの判決が注目を集めています。 【写真を見る】なぜ危険運転ではない？…14歳少女の未来を奪った「自分本位」の運転山形県酒田市の交通事故が突きつけた”法律の課題”【2025注目の裁判・解説】 8月に山形県酒田市で、下校中の中学3年生の女子生徒をはね、意識不明の重体にさせた男（62）に対し、裁判所は拘禁3年6か月の実刑判決を言い渡しました。 一見、通常の交通事故の裁判