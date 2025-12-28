日本代表GKの鈴木彩艶が手の骨折で戦列を離脱し、約１か月半が経った。所属するパルマはこの間、若手エドアルド・コルビを代役としつつ、公式戦５試合で２勝３敗という成績だ。鈴木は類まれな身体能力と反射神経でビッグセーブを連発しただけでなく、高精度のキックを駆使した攻撃参加でも貢献していた。そのロングフィードを生かして前線にボールを運ぶのは、パルマの戦術のひとつになっていただけに、大きな痛手となっている