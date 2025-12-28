第104回全国高校サッカー選手権の開会式が12月28日、国立競技場で開催された。 冬空の下、昨年度大会の優勝校・前橋育英（群馬）を先頭に、48チームが“聖地”国立に入場。ピッチ上に出場全校が整列すると、専大北上（岩手）の𠮷池晃大主将が選手宣誓を行なった。𠮷池は「宣誓！私たち選手一同は、日々の努力の成果を発揮し、フェアプレイの精神を忘れず、これまで支えてきてくれた監督、コーチ、家族や