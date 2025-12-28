大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルが28日、東京・渋谷のNHKホールでスタート。アイドルグループ・King ＆ Princeがトップバッターで音合わせを行い、その後、報道陣の取材に応じた。『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したKing ＆ Prince今年の紅白では、STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが3年ぶりに復帰。King ＆ Princeは3年ぶり6回目、2人体制になってから