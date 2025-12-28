大岩監督はメンバー発表会見に臨んだ日本サッカー協会（JFA）は12月28日、サウジアラビアで行われるAFC U-23アジアカップ（1月6日?1月24日）のU-23日本代表メンバー23人を発表した。前回24年カタールに大会に続く連覇を狙う大岩剛監督は「アジア杯に向けて先日まで茨城で調整していましたので、いいコンディションで大会に迎えると思います。サウジアラビアで一戦一戦、目の前の試合にフォーカスして、勝ち上がっていきたいと考