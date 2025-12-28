日本サッカー協会は２８日、来年１月にサウジアラビアで開催されるＵ―２３アジア杯のメンバーを発表した。ロス五輪世代の大岩剛監督が指揮を執り、２７日に茨城ネクストジェネレーション杯で優勝したメンバーを中心に、既にＡ代表デビューしているＭＦ佐藤龍之介（岡山）、ＭＦ大関友翔（川崎）や、ＦＷ道脇豊（ベフェレン）の海外組もメンバー入りした。今回は上限よりも年齢が下の、全員が２１歳以下の２８年ロス五輪世代