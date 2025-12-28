º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô»ö¤¬Éü³è¤·Ê¨¤¤¤¿³¹¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶õ½±·ÙÊó¤¬ÌÄ¤ê¡¢ÄäÅÅ¤Ç¥±¡¼¥­¤â¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¿»¿å¤â¡Ä»Ò¤É¤â¤ÎÅà»àÁê¼¡¤°¸·Åß¤Î¥¬¥¶Ê¶ÁèÂ³¤¯¥¬¥¶¤Ë¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ö¿´¤ÎÊ¿°Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅÀÅô¡£²Ú¤ä¤«¤Ê³¹Ï©¼ù¤Ë¡£¡½¡½Xmas¤Ï¤É¤¦²á¤´¤·¤Þ¤¹¤«¡©³¹¤Î¿Í¡ÖÂ¹Ì¼¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â