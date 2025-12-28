NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¡¢´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤êÀþ¤Î·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¡Á¿å¾åIC´Ö¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò¡¢12·î28Æü¸á¸å1»þ¤Ë²ò½ü¤·¤¿¡£12·î26Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Â¿½Å»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È67Âæ¤¬Íí¤ß¡¢20Âæ¤¬¾ÆÂ»¤·¤¿¡£¾å²¼Àþ¤Î¿å¾åIC¡ÁÅòÂôIC´Ö¤È¾å¤êÀþ¤Î·îÌëÌîIC¡Á¿å¾åIC´Ö¤Ï¡¢12·î28Æü¸áÁ°0»þ45Ê¬¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£