ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」公式Ｘは２７日、来年の予告映像が一部公開。両思いとなった２人のほほえましい映像が紹介された。２６日の年内最後の放送では、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）が、お互いを思う気持ちに気づき、宍道湖畔の夕方の散歩で、ついに手をつなぐ。逆光の２人。最初は首を振るトキだったが、ヘブンは力強く手を握り、トキもそれに答えるという美しい映像で終わり、余韻を楽しむため