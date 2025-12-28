有馬記念が行われる１２月２８日の中山競馬場は良馬場。前半は３Ｒと６Ｒが芝コースで行われた。３Ｒの２歳未勝利（１２００メートル）は２番手のニシノセイドウと逃げたキッショウダラニで決着。６Ｒの２歳新馬（２０００メートル）は勝ち馬のコンジェスタスが好位から直線は外め、２着馬も外を伸びた差し馬のレッドレガリアだった。２７日のホープフルＳは直線で外に持ち出したロブチェンが勝利。最終１２Ｒは勝負どころで