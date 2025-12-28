日本サッカー協会は28日、AFC U-23アジアカップ サウジアラビア 2026に臨むU-23日本代表メンバー23名を発表した。連覇を目指す王者として臨む今大会に向け、大岩剛監督は「一戦一戦、目の前の試合にしっかりとフォーカスを当てて、勝ち上がっていきたい」と意気込みを語った。市原吏音や佐藤龍之介ら“ロス世代”の中心を担う選手たちが名を連ねた一方、同日に海外クラブへの移籍を視野に入れた交渉・準備に入ることが発表され