俳優・高橋英樹（81）の長女でフリーアナウンサーの高橋真麻（44）が26日、自身のブログを更新。AIが作成した“未来の子どもたち”の写真を公開した。【写真】「こんな美男美女になってくれたら…」高橋真麻が公開した“高校生になった”長女＆長男の姿「クリスマスツリーの準備から始まって様々なクリスマス会 24日のミサに向けてのお勉強 サンタさんにもらったプレゼントやじじばば達からのプレゼントの開封 家族での手作り