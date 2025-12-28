¸µÇµÌÚºä46¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ê33¡Ë¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÊóÆ»ÆÃÈÖ¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü2025¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥Ç¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÏÃÂê¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¡Ê58¡Ë¤¬¡¢ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·1·î¤Ë»àË´¤·¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¡ÊÅö»þ50¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤­¤½¤ó¡Ë¤Îºá¤Ç¡¢¤òÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Þ