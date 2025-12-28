ソフトバンクを自由契約選手となり、日本ハムと入団合意した有原航平投手（33）が28日、自身の交流サイト（SNS）で、ソフトバンク関係者への感謝の思いを示した。古巣へは6シーズンぶりの古巣復帰となる。有原はSNSに「ホークスでの3年間、ホークスナインと切磋琢磨しながら考える野球ができたこと、小久保監督のもとでリーグ2連覇と日本一を達成できたことは一生の思い出です。なによりホークスファンの皆様には入団1年目の初