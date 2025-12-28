◆バスケットボール全国高校選手権ウインターカップ（28日、東京体育館）男子は準決勝が行われる。進出チームは前回大会覇者で同校初の連覇を目指す福岡大大濠（福岡?）、2年ぶり6度目の優勝を狙う福岡第一（福岡?）の福岡県勢、いずれも大会初優勝を見据える昨年2位で今夏の全国総体王者の鳥取城北（鳥取）と東山（京都?）で、昨年のベスト4と同じ顔ぶれとなった。第1試合は福岡大大濠―鳥取城北。昨年の決勝カードの再現