１２月２８日の中山６Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１８頭立て）は、４番人気のコンジェスタス（牡２歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）が、好位から抜け出して完勝した。勝ち時計は２分３秒６（良）。好位追走から直線半ばでグイッとひと伸び。最後は後方から脚を伸ばしたレッドレガリアの追い上げを１馬身差で退けた。クリスチャン・デムーロ騎手は「ゲートはそこそこでしたが、いいポジションを取れました。直