歌手の新浜レオン（２９）が２８日、東京・渋谷ＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の初日リハーサルを終えて取材に応じた。新浜は、２年連続２回目の出場。白組のトップバッターを務め「Ｆｕｎ！Ｆｕｎ！Ｆｕｎ！」を歌唱する。「昨年に続き、憧れのステージに立てると思うとうれしいです。１年の感謝を持ちながらも、希望と未来に向かう気持ちがあふれるステージにしたい。改めて新浜レオン、がんばレオン！」