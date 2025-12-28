King ¡õ Prince ¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡þ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡Ê²»¹ç¤ï¤»¡Ë¡þ28Æü¡þNHK¡ä6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëKing ¡õ Prince¤Ï¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤­¤ß¤È¡Á¡×¤ò²Î¤¦¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë½ªÎ»¸å¡¢¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNHK¹ÈÇò¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿King ¡õ Prince¡½¡½3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±ÊÀ¥Î÷3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ×¤·¤Ö