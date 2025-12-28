¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Æü¸þºä46¡¦16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡×½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈÇ¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£Æü¸þºä46¤ÎÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò±ÇÁü¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯ 2026Ç¯1·î28ÆüÈ¯Çä¤ÎÆü¸þºä46¡¦16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡×TYPEA,B,C¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ØÆü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ÖMONSTER GROOVE¡×¡Ù¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬¡¢Æü¸þºä46¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤È