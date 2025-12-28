Ý¯ºä46¾¾ÅÄÎ¤Æà¡Ê26¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡×¡ÊÍèÇ¯1·î20Æü¤Ë¸¸Åß¼Ë¤«¤éÈ¯Çä¡Ë¤ÎÎ¢É½»æ¤¬28Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ¾ïÈÇ¡¢Sony Music ShopÈÇ¡¢µª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹ÈÇ¡¢¡÷Loppi¡¦HMVÈÇ¤Î4¼ïÎà¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£³¹Êâ¤­¤ò¤¹¤ë1Ëç¤ä¡¢Í¼Æü¤Îµ±¤¯¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¡¢Î¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤è¤êÊ¬¤«¤ë4¥«¥Ã¥È¤¬Î¢É½»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤Î»£±Æ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤È¥í¥È¥ë¥¢¤Ç¹Ô¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤É½¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ìºý¤È¤Ê¤Ã