【Ｆ１・角田裕毅レッドブル苦闘の日々（１）】２０２５年のＦ１シーンを沸かせた主役の一人が、レッドブルの角田裕毅（２５）だ。４月の日本グランプリ（ＧＰ）から緊急昇格し、日本人ドライバーとして初めてトップチームの正ドライバーに就任。世界中から注目される中、操作が困難なマシン特性に手こずりながらも序盤は上々のスタートを切った。昇格後初戦の日本ＧＰは１２位にとどまったが、続くバーレーンＧＰで９位入賞。