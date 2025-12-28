ちゃんみなの新曲「TEST ME」が、TVアニメ『【推しの子】』第3期オープニング主題歌に決定した。アニメ初回放送日と同日となる1月14日(水)に配信リリースされる。本楽曲はちゃんみな自身が「自らを鼓舞するという意味でも「恨み」をテーマに、【推しの子】という作品と照らし合わせて書き下ろした楽曲」と語る1曲に仕上がっている。▲TVアニメ『【推しの子】』第3期メインビジュアルTVアニメ『【推しの子】』第3期は1月14日(水)よ