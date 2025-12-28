SoftBank ウインターカップ2025女子決勝バスケットボールの第78回全国高校選手権「SoftBank ウインターカップ2025」は28日、東京体育館で女子決勝が行われ、大阪薫英女学院（大阪）が桜花学園（愛知）に66-61で勝利。悲願の初優勝を果たした。桜花学園はインターハイとの夏冬2冠はならなかった。序盤から激しい点の取り合いとなった。まずは大阪薫英が連続得点で先制するが、桜花学園は竹内みや、勝部璃子の2年生コンビを中心