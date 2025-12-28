7月2日に日本デビューを果たした6人組ボーイグループ、TWSが12月27日(土)に千葉県で行われた＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞のステージに初登場した。◆ライブ写真ステージでは2024年1月のデビュー曲の日本語版「plot twist -Japanese ver.-」、2nd Mini Album「SUMMER BEAT!」のタイトル曲「If I’m S, Can You Be My N?」を2曲続けて披露し、会場が一気に清涼感に包まれた。最初のMCでは初めてのカウントダウン・ジャパンの舞台に立て