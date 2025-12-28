◆スピードスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪代表選考会最終日（２８日、長野市エムウェーブ）女子１５００メートル（Ｍ）が行われ、２２年北京五輪銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、１分５５秒１２で優勝。今大会２冠を達成し、レース後には今季限りで自身を中心とする「チーム・ゴールド」を解散することを明かした。高木はレース後、姉・菜那さんのインタビューの中でヨハン・コーチとやりと