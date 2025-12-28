¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï2025Ç¯12·î25Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¡¼¥¸¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ª¤¹¤ï¤êVer¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù ¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¡¼¥¸¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ª¤¹¤ï¤êVer.  ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯12·î25Æü¤è¤ê½ç¼¡¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó55¡ß30¡ß44cmÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É ¥»¥¬