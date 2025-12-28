28Æü¤ÎÃæ»³6R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¹¥°Ì¤Ç±¿¤ó¤À4ÈÖ¿Íµ¤¥³¥ó¥¸¥§¥¹¥¿¥¹¡Ê²´¡á¹âÌî¡¢Éã¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¤¬ÎÏ¶¯¤¯²¡¤·ÀÚ¤ê¡£C¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¤Ï¡Ö¥²¡¼¥È¤Ï¤½¤³¤½¤³½Ð¤Æ¡¢Æ»Ãæ¤â¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£Ä¾Àþ¤Ç¿·ÇÏ¤é¤·¤¯¥Õ¥é¥Õ¥é¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å¤í¤«¤éÇÏ¤¬Íè¤Æ¤Þ¤¿¿­¤Ó¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¡×¤È²ó¸Ü¡£¹âÌî»Õ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÊÇÏ¤Î¡ËÀ­³ÊÅª¤Ë¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤È¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤