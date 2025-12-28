ÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï28Æü¡¢Â¿½Å»ö¸Î¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤êÀþ¤Î·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¡½¿å¾åIC¡Ê¤¤¤º¤ì¤â·²ÇÏ¸©¡Ë´Ö¤Îµ¬À©¤ò¸á¸å1»þ¤´¤í²ò½ü¤·¤¿¡£26ÆüÌë¤Î»ö¸ÎÄ¾¸å¤«¤éÂ³¤¤¤¿ÄÌ¹Ô»ß¤á¤ÏÌó41»þ´Ö¤Ö¤ê¤ËÁ´¤Æ²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£