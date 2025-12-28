「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦リハーサル」（２８日、ＮＨＫホール）２年連続出場となる演歌歌手・新浜レオンは登場からおなじみの“膝スラ”を計３度決めて、取材会を盛り上げた。登場では「お願いしまーす！」と元気よくあいさつしながら１度目の膝スラ。司会から「今は写真ダメです」と制されたものの、すぐに許可が降りて、新浜はすかさず２度目の膝スラを披露するサービス精神旺盛ぶりを見せていた。実際、今年１年で「