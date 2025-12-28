テレビアニメ『【推しの子】』第3期（2026年1月14日23時よりTOKYO MXなど全国36局で放送）の「＜第3期＞第一話先行上映会＆全国同時生中継」が28日、都内で行われた。声優の大塚剛央（アクア役）、伊駒ゆりえ（ルビー役）、潘めぐみ（有馬かな役）、石見舞菜香（黒川あかね役）、大久保瑠美（MEMちょ役）が集結した。【集合ショット】カワイイ！キャラクターたちと登場した声優陣『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物