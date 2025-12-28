「私こんなもんじゃないんで」美容師ボクサーの菅原美優(26)が王座獲得ショットを公開し、大きな反響を呼んでいる。「全日本社会人選手権優勝しました国内初タイトル！嬉しいです！」とXに書き込み、第77回全日本社会人ボクシング選手権大会48キロ級で優勝した賞状を手にしたショットをアップ。「怪我もあって、思うように出来なくて、そんな状況でも勝ちきれたのは良かったです。私こんなもんじゃないんで！伸び代いっぱ