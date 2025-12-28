米ニューヨーク市とその周辺を襲った冬の嵐の影響で多くの航空便が欠航となった/Michael Nagle/Bloomberg/Getty Imagesニューヨーク（CNN）米北東部が26日から27日にかけて冬の嵐に見舞われた。五大湖周辺や北東部の一部地域で大雪が降り、航空便に大きな混乱が生じたほか、地域によっては停電も起きた。航空便の追跡サイト「フライトアウェア」によると、米国内や米国発着の便での遅延は27日に9300便を超えたほか、1000便あまりが